Рафаэлевский салатник

Восьмой предмет из единственного парадного Рафаэлевского сервиза времени Александра III, созданного на Императорском фарфоровом заводе в конце XIX — начале ХХ века, появился в собрании фарфора музея-заповедника «Царское Село».

«Еще несколько лет назад мы даже помыслить не могли о том, что будем обладать целым комплектом предметов из Рафаэлевского сервиза. Этот великолепный ансамбль, задуманный и изготовленный для Царского Села, до недавнего времени не был представлен у нас ни одним изделием. Предметы из Рафаэлевского сервиза редко выставляются на аукционах. Но звезды так сошлись, что в последнее время разные аукционные дома выставили их один за другим. Мы приобрели их и продолжили поиски новых форм этого фарфорового шедевра. И вот еще одно обретение — на этот раз из частной коллекции»,— говорит заместитель директора по научной работе ГМЗ «Царское Село» Ираида Ботт.

Кроме обретенного салатника, в коллекции музея — чашка, блюдце, десертная тарелка и четыре икорницы из этого сервиза. По словам хранителя фонда «Фарфор» ГМЗ «Царское Село» Елены Еремеевой, все предметы будут экспонироваться на выставках и в интерьерах Екатерининского дворца.

Рафаэлевский сервиз — самый значительный парадный ансамбль конца XIX — начала ХХ века. Его создавали на Императорском фарфоровом заводе специально для Царского Села по заказу императора Александра III. Мастера приступили к работе в 1883 году, а завершили ее двадцать лет спустя, в царствование Николая II. Ежегодно, по мере изготовления сервиза, новые изделия представляли императорам в числе подарков к Рождеству. Предметы украшены композициями по мотивам Лоджий Рафаэля, состоящими из арабесок, лиственных гирлянд и изображений мифологических персонажей. Красочная роспись сервиза — типичный образец историзма в художественном фарфоре и одна из наиболее мастерских стилизаций орнаментов Возрождения. Каждый предмет уникален. Варьируются лишь цветные фоны, орнаментальные композиции и сюжеты. Индивидуальность отдельной вещи отмечена особой маркой, разработанной специально для Рафаэлевского сервиза. Это золоченый вензель императора, украшенный геометрическим узором.

Интересно, что этот сервиз на 50 персон никогда не был в царскосельской летней резиденции. В 1903 году его сдали на хранение в сервизные кладовые Императорских дворцов и Дворцового управления. Спустя год его передали в Аничков дворец в распоряжение императрицы Марии Федоровны. Предметы, заказанные специально для Царского Села, появились здесь только спустя 100 с лишним лет после их создания.

Альбина Самойлова