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Surf и fashion объединились

Стиль Шопинг

"Стиль Рождество". Приложение от , стр. 21

Компания Anker открыла первый в России мультибрендовый серфшоп Surf Shop Deluxe в ТРЦ «Галерея».


Anker Company — российская компания, объединившая друзей, клиентов, единомышленников страстью к серфингу, винтажным мотоциклам и машинам, jet set путешествиям и основанная друзьями детства Петром Тюшкевичем и Егором Степанижовым.

В концепции проекта — соединение surf и fashion направлений. Surf включает сезонные мужскую и женскую линии гидроодежды Anker, серфборды для любого уровня катания Haydenshapes, Catch Surf, Lost Surfboards, Almond Surfboards и аксессуары для серфинга Creatures of Leisure, Octopus is Real и FCS. Fashion — коллекции мужской и женской одежды американских и европейских премиум-марок: Local Authority, MISBHV, Filles A Papa и Tomboy Original.

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