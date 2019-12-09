Дайте шесть

Павел Осовцов о лучших концепт-сторах мира

За последние годы рынок люкса рос так стремительно, что многие бренды и модные дома перестали восприниматься аудиторией как что-то уникальное и доступное действительно избранному кругу лиц. Продукт, обладающий качествами, синонимичными классическому люксу — эксклюзивностью, вниманием к деталям и ярким собственным почерком,— стоит поискать в других местах. Концепт-сторы — понятие не новое, первые из них открылись еще в 80-е годы там, где им и должно, в Париже и Милане. По «официальной» версии считается, что само понятие concept store появилось в 1991 году, когда Карла Соццани (родная сестра Франки Соццани, в то время главного редактора итальянского Vogue) открыла небольшой магазин одежды по адресу 10 Сorso Сomo. У магазина не было названия как такового, только красивый адрес. C тех пор под вывеской 10 Corso Como появились концепт-сторы в Нью-Йорке, Шанхае и Сеуле. Парижский Colette, классический образчик концепт-стора, реальный эталон, увы, закрывшийся пару лет назад, появился в 1997 году. Там же, в Париже, здравствует нуарный бутик Leclareur, успевший за 30 лет работы превратиться в небольшую сеть с филиалом в Лос-Анджелесе.

После того как законы жанра были сформулированы, стало понятно, что законов никаких и нет: бренд-листы разные, категории товаров разные, как следствие, концепции тоже разные. Однако эти магазины отличались от всех остальных своей непохожестью и, главное, яркостью подхода — эдакие «субкультурщики» от ритейла. Можно утверждать, что инвестируемые владельцами собственные время и силы определяют лицо каждого концепт-стора, делают его уникальным бизнесом и, как и все уникальное, они притягивают наиболее требовательных покупателей. Конечно, product first и всем маркам в концепт-сторе важно иметь прочное портфолио и создавать лимитированные серии своего продукта, иначе эта игра быстро перестанет быть для клиентов интересной и мотивирующей тратить немалые деньги.

Чтобы отличаться от классического и уже многим наскучившего формата department store, концепт-стор должен также иметь свой собственный подход к формированию предложения, а не быть очередной торговой площадкой. Байерам магазина нужно раз за разом, сезон за сезоном безошибочно чувствовать потребности клиентов и закупать коллекции таким образом, чтобы магазин начинал в каком-то смысле отдельную от брендов производителей жизнь, он должен предлагать собственную гарантию качества для своих клиентов. «Если это пальто продается у нас, значит, мы со всей тщательностью искали именно его» — вот формула успешного концепт-стора, которой придерживается владелец московского «3,14» Александр Моисеенков. Отдельно стоит сказать о том, что сам потребительский опыт в случае с концепт-стором — это тоже продукт. Беседа с хорошо знакомыми продавцами, свежий кофе, которым они вас угостили, искренность и персональный подход — все это делает концепт-стор тем местом, куда хочется возвращаться не только за покупками, но и за настроением.

IF Soho New York

94 Grand Street

Нью-йоркский бутик расположен в Сохо в достаточно банальном для концепт-стора помещении, в Нижнем Манхэттене, зато женская селекция здесь, пожалуй, лучшая в городе: Elena Dawson и Archivio J.M. Ribot соседствуют с Sagittaire A и Ann Demeulemeester. Очень аскетичная подборка брендов кому-то покажется скучной, а кому-то идеальной для того, чтобы начать знакомство с миром авангардной моды.

Leclareur

40 Rue de Sevigne, Paris

Попасть в один из самых известных концепт-сторов мира, парижский Leclareur, будет проблематично, ведь вывески у этого магазина нет. Придя на Rue de Sevigne, нужно будет отворить тяжелую черную дверь, единственной приметой которой является ее насыщенный черный цвет. Свет в магазине приглушен, и эта мрачная атмосфера средневекового поместья всецело соответствует авангардной, асимметричной одежде черного цвета, которая тут продается. Искать стоит Rick Owens и Guidi.

10 Corso Como

Corso Como, 10, Milan

Cветлый и просторный магазин одежды и домашней утвари с небольшим кафе и террасой на крыше походит на особняк аристократа-холостяка, увлекшегося современным искусством, произведения которого здесь также можно купить. В последние годы Corso Como стал особенно активно делать коллаборации, практически все товары в магазине продаются со специальной маркировкой «x Corso Como» — они, конечно, самые интересные и есть.

Couverture & The Garbstore

188 Kensington Park Rd, London

В лондонском Ноттинг-Хилле такой магазин просто обязан был быть. Начинал он скорее как мужской бутик, но сегодня женской одежды, аксессуаров и украшений там не меньше. Обратите внимание на отдел с предметами домашнего обихода: если вам нужно обустраивать быт в Лондоне, то приятные мелочи вроде японской керамики и пледов из натуральной шерсти стоит поискать именно здесь.

Tiina The Store

216 Main St, Amagansett, NY 11930, США

Представьте, что вы поехали в пригород Нью-Йорка Хемпстед, тот самый, куда направляются в жаркие выходные все модницы Манхэттена. Так вот, вам надо проехать еще сотню миль по побережью, и вы окажетесь в Tiina The Store. Как люди туда попадают — загадка, но этот чисто женский концепт-стор, безусловно, заслуживает внимания. Основатель магазина Тиина Лаакконен, стилист и в прошлом модель, сумела создать отличный проект, в котором уникальным образом сочетаются японский Visvim, тирольский Bergfabel и парижский Casey Casey. А здание, в котором расположен магазин, постройки XIX века.

IERI store

1 Vasil Petriashvili Street, Ghvinis Karkhana N1

Светлый и просторный концепт-стор, которого так не хватало Тбилиси. IERI отличается тем, что продает продукцию исключительно грузинских дизайнеров, которые используют в своих коллекциях элементы национального костюма. В том числе здесь можно найти бренд Situationist, который не очень хорошо знают в России, но отлично приняли в Париже и Токио.

(«Ъ-Стиль Женщины», № 41 от 30.09.2019)