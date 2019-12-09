«Ночной писатель» Яна Фабра

Российская премьера спектакля «Ночной писатель», сделанного специально для сцены Фанерного театра в БДТ имени Товстоногова — первая репертуарная работа Фабра в России. Премьерные показы состоятся 14, 15 и 16 декабря.

В основу спектакля легли личные дневники, полные провокационных и интимных автобиографических подробностей о художнике. Это путешествие из юности Фабра в его сегодняшнее состояние в потоке размышлений о творчестве, жизни, физическом и ментальном существовании. В спектакле заняты актеры Александр Молочников и Андрей Феськов.

Премьера «Ночного писателя» состоится в рамках фестиваля Яна Фабра — Love is the Power Supreme («Любовь — высшая сила»), который входит в проект «Фанерный театр. Программа современного искусства в БДТ», которым Большой драматический театр завершает празднование своего 100-летия.