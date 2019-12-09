Сезон в «Европе» уже начался

Свой 145-й Новый год петербургский «Гранд Отель Европа» отмечать уже начал: в начале декабря в кафе «Мезонин» установили семиметровую ель и пряничный домик.

В преддверии Рождества (15 и 22 декабря) в бальном зале «Крыша» пройдут детские елки с Дедом Морозом, песнями, танцами, праздничным столом, шоколадным фонтаном и подарками. В ресторане «Европа» 22 и 29 декабря (а также 1 и 5 января) планируются праздничные бранчи.

А в новогоднюю ночь каждый ресторан отеля устроит торжество по собственному сценарию. В ресторане «Европа» пройдет гала-ужин «Зимние чудеса» — театрализованное действо с участием артистов оперы и балета, героями которого станут Щелкунчик и Снежная Королева. Гостей ждет приветственный коктейль и гастрономический ужин из пяти блюд с подборкой благородных вин. На память о сказочном празднике — новогодние открытки, подписанные каллиграфом.

В ресторане «Икорный бар» будет править бал черная икра. Причем не только на тарелках. Икорный мастер Александр Дмитриев приготовил для гала-ужина «Русские забавы» впечатляющее икорное шоу «с участием» свежего осетра внушительных размеров. Ужин из пяти блюд с русскими винами пройдет под аккомпанемент струнного квартета.

Меню ужина «Страсти по Азии» в ресторане AZIA обещает виртуальное путешествие по Японии, Китаю, Таиланду и Индонезии: каждое из блюд воплощает философию одной из стран. Веселый праздник с пряными нотками украсят горячие диджей-сеты и индонезийский театр теней.

Кстати, домик в «Мезонине», украшенный имбирным печеньем, цветной и шоколадной глазурью и карамелью,— это не просто элемент декора. В нем можно купить подарки: фирменные торты и гастрономические корзины.