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Ксения Раппопорт

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Елка у Рубинштейна

Стиль Праздник

"Стиль Рождество". Приложение от , стр. 18

19 декабря в кафе «Рубинштейн» пройдет благотворительная новогодняя елка в пользу фонда «Дети-бабочки»


Артисты театра и кино, балерины и музыканты проведут праздник по сценарию, написанному для ленинградского детского сада в 1973–1974 годах. Будут «Елочка, гори!», Дед Мороз со Снегурочкой, Щелкунчик, снежинки, лебеди и зайцы. Роль хозяйки дома исполнит Ксения Раппопорт, а в гости к ней заглянут Полина Маликова, Груша Петровская, Карина Разумовская, Марат Шемиунов, Владимир Варнава и другие артисты. И детям, и взрослым разрешается петь песни и читать стихи с табуреточки, играть в снежный бой, получать призы за лучшие выступления и костюмы (это обязательно!). А оркестр Дедов Морозов под управлением актера и режиссера Семена Александровского пройдет по улице Рубинштейна — в общем, ожидается веселье по полной программе.

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