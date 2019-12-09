Золотые яблоки и серебряные нити

Рождество и Новый год — это, конечно, радость, чудеса, подарки и начало какой-то новой жизни с ее «новым счастьем». Но если задуматься, неотвратимость этой временной грани немного страшит. Как неизвестность будущего. Недаром перед неведомым хочется веселиться. И растягивать праздник надолго, в чем россияне преуспели, как никто другой.

А на Невском уже расцвели волшебные деревья, и над Фонтанкой переливается дождь из серебра. Золотые яблоки вечной молодости и серебряные пряди времени. Они прекрасно смотрятся вместе.

И все-таки как это здорово — зажигать огни на елке, садиться за стол в хорошей компании и провожать «старый» год с легким сердцем. И ждать боя курантов по телевизору — без этого никак. Кричать ура, целоваться и салютовать шампанским. Как Новый год встретишь…

Елена Федотова