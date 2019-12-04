На благоустройство общественных и дворовых территорий в Ленобласти направят 1,4 млрд рублей

В 2020 году власти Ленинградской области намерены направить на благоустройство общественных и дворовых территорий в регионе 1,4 млрд рублей. В областном бюджете на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено 1,02 млрд руб. — на 30 % больше, чем в прошлом году. Размер финансирования из федерального бюджета, согласно соглашению с Минстроем РФ, в 2020 году составит 379 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

В рамках проекта в муниципалитетах предполагается оборудовать спортивные и детские площадки, провести озеленение территорий, установить опоры освещения, организовать парковки, отремонтировать дворовые проезды, а также благоустроить пешеходные дорожки.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» является частью нацпроекта «Жилье и городская среда». На период с 2019 по 2024 годы он предполагает благоустройство 534 общественных пространств, при этом в 32 городах Ленобласти должно быть благоустроено 114 общественных территорий.

В 2018 году на реализацию проекта было направлено в общей сложности 1,018 млрд руб.