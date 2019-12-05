Электричество не перешло в качество

В прокат выходит «Война токов» Альфонсо Гомеса-Рехона — фильм о борьбе Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза за то, какой вид электрического тока будет использоваться в США. В этом противостоянии победил Вестингауз, а вот так ли уж выиграли зрители от того, что картина после долгих проволочек все-таки вышла на экраны, Юлия Шагельман сомневается.

Действие фильма охватывает время с 1880 по 1893 год, но на самом деле «война токов» продолжалась век с лишним: лишь в 2007 году в Нью-Йорке был символически перерезан последний работающий кабель постоянного тока и город окончательно перешел на переменный. История производства и выпуска в прокат картины оказалась чуть покороче, но тоже длинной и сложной.

Работа над сценарием заняла у его автора Майкла Митника более десяти лет, причем изначально он сочинял мюзикл. Пожалуй, даже обидно, что в фильм в итоге не вошла песня, в которой, по словам Митника, «Эдисон пытается запугать толпу, чтобы люди выбрали его электричество, убивая током лошадь при помощи генератора Вестингауза», и вообще никто не поет. В 2011 году текст, уже без музыкальных номеров, попал в знаменитый черный список лучших неснятых сценариев, где его и нашел Тимур Бекмамбетов, который впоследствии стал продюсером картины, а режиссером был выбран Альберто Гомес-Рехон. Кроме того, продюсировать «Войну токов» взялась The Weinstein Company, а значит, пошли разговоры о грядущих «Оскарах», в получении которых недоброй памяти Харви Вайнштейн был большим специалистом. Фильм так торопились доделать к наградному сезону 2017 года, что на кинофестивале в Торонто критикам и зрителям предъявили незаконченный вариант. Разгромные отзывы похоронили оскаровские амбиции картины, потом компания Вайнштейна обанкротилась, и лента легла на полку. И вот два года спустя после того, как был улажен вопрос с правами, а Гомес-Рехон перемонтировал фильм, он наконец дошел до кинотеатров.

1880 год. Знаменитый изобретатель Томас Алва Эдисон (Бенедикт Камбербэтч) представляет инвесторам свою новейшую разработку — электрическую лампочку, а также обещает осветить города и веси Америки с помощью своей системы постоянного тока. Джордж Вестингауз (Майкл Шеннон), промышленник и тоже инноватор (он, например, придумал тормоза для поездов), поначалу вовсе не собирается с Эдисоном конкурировать, напротив, хочет предложить ему сотрудничество, но тот отчего-то ему хамит на ровном месте. Тогда Вестингауз решает дать сдачи, но другим способом: он патентует систему переменного тока и предлагает ее мэриям и предприятиям по всей стране вместо эдисоновской. Она удобнее, дешевле, за ней будущее, и это постепенно становится понятно всем. Кроме Эдисона.

Ничем, кроме дурного характера, это объяснить невозможно, но авторы картины не особо и пытаются. Весь труд они перекладывают на плечи Камбербэтча, который старательно изображает перепады настроения своего героя, брызжет слюной на сотрудников и выразительно страдает по безвременно умершей жене (Таппенс Мидлтон), чтобы показать, что Эдисон тоже человек. Параллельно он строит козни Вестингаузу, пытаясь убедить почтеннейшую публику, что переменный ток убивает людей. Как назло, переменный ток никого не убивает, поэтому Эдисону приходится самому показательно умерщвлять кошек, собак, свиней и лошадей (по счастью, за кадром), а также приложить руку к изобретению электрического стула, вопреки своим принципам не делать никаких устройств, способных кого-то лишить жизни.

По контрасту Вестингауз выглядит человеком спокойным, взвешенным и отменно скучным, тем более что никаких отличительных черт, кроме усов и бакенбардов, ему не придумали, а Шеннон явно не очень комфортно себя ощущает в редкой для него положительной роли. Третий участник противостояния — Никола Тесла (Николас Холт), чья задача — носить экстравагантные костюмы (это получается отлично) и быть гениальнее всех остальных, вместе взятых (а вот это уже не очень).

Персонажи вышли настолько неравнозначными, что никакой «войны» между ними в итоге не получается, а итоговый результат похож на красиво проиллюстрированную и при этом значительно сокращенную статью в «Википедии» с парой экскурсов в электрофизику. Но даже красивая картинка (оператор Чон Джон Хун) и модный электронный саундтрек не могут скрыть того факта, что в этой истории про электрические токи отчаянно не хватает напряжения.