Суд заменил Гальперину условный срок на реальный после задержания во время протестов в Москве

Реутовский городской суд Московской области заменил гражданскому активисту Марку Гальперину условный срок на реальный в виде полутора лет колонии-поселения. Причина изменения наказания — два задержания активиста во время летних несогласованных акций протеста в Москве. В 2018 году суд приговорил господина Гальперина к двум годам условно, признав, что две видеозаписи, снятые в августе и сентябре 2016 года на Красной площади и размещенные обвиняемым в интернете, действительно поддержали призывы к экстремистской деятельности.

«Условный срок мне изменили на реальный. Увозят в ИВС в Балашихе»,— написал в Facebook господин Гальперин. Его адвокат Алексей Липцер подтвердил «Интерфаксу» информацию.

Напомним, в 2018 году активист Марк Гальперин был приговорен к двум годам условно за призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) во время шествия националистов «Русский марш» в 2016 году. Господин Гальперин выступал одним из организаторов марша.

О летних акциях протеста и задержаниях на них — в материалах “Ъ”.