В правительстве Белгородской области назвали причину смерти 19-летнего срочника

19-летний военнослужащий Владимир Кялов скончался в воинской части №20925 в Белгородской области из-за острой коронарной недостаточности, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Врачи также сообщили родителям погибшего. Его отец Вячеслав Кялов рассказал “Ъ-Черноземье”, что тело сына 4 декабря привезли в Ставрополь, где состоялись похороны.

26 ноября родители посадили Владимира Кялова на поезд из Невинномысска в Воронеж вместе еще с 50 призывниками. 28 ноября новобранцы прибыли в учебный центр воздушно-космических сил в Белгороде. Солдат расквартировали в казарме, однако тем же вечером Владимир Кялов прислал родителям и друзьям сообщения в мессенджере (есть в распоряжении “Ъ-Черноземье”) о конфликте в части из-за его отказа мыть полы в туалете на следующее утро.

Вечером 29 ноября родителям призывника сообщили, что утром проходила тренировка на турнике, во время которой у их сына остановилось сердце. «Сын — хиляк, на турнике никогда не занимался. Его могли заставить подтягиваться до изнеможения»,— предполагает отец военнослужащего.

В военном следственном отделе СКР по Воронежскому гарнизону “Ъ-Черноземье” сообщили, что проводится проверка. По данным Главного военного следственного управления СКР, «военнослужащий, проходивший военную службу по призыву, во время занятий на спортивной площадке спрыгнул с турника, сделал несколько шагов, упал и потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть». Ведомство проводит доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мария Литвинова