В Белгороде на второй день службы погиб 19-летний срочник

В белгородской воинской части №20925 на второй день службы умер 19-летний срочник из Ставрополя Владимир Кялов. В части родителям призывника сообщили, что 29 ноября сердце их сына остановилось во время утренней тренировки на турниках, сообщает сайт Go31.ru. Однако отец военнослужащего Вячеслав Кялов рассказал изданию, что за день до смерти сын пожаловался на издевательства сослуживцев из-за отказа мыть туалет.

По словам господина Кялова, 26 ноября он посадил сына на поезд до Воронежа вместе с 50 призывниками, откуда 28 ноября они прибыли в белгородский учебный центр воздушно-космических сил. «Однако уже вечером солдат писал друзьям и матери, что на него “накатывают” из-за отказа мыть утром туалет, и он “не знает что делать”, а вечером его несколько раз “выводили на разговор”»,— приводит издание слова Вячеслава Кялова. «Сын хиляк, на турнике никогда не был. Его могли заставить подтягиваться до изнеможения»,— считает отец военнослужащего.

В Военном следственном отделе СКР по Воронежскому гарнизону “Ъ” подтвердили информацию о смерти военнослужащего и сообщили, что проводится проверка, «по результатам которой будет принято процессуальное решение».

Мария Литвинова