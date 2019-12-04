«Нельзя считать криптовалюту финансовым инструментом»

Владелец криптобиржи с суточным оборотом в почти миллиард долларов исчез — теперь деньги клиентов заморожены. Речь идет об азиатской площадке IDAX. Ее глава Лэй Гожун несколько дней назад перестал выходить на связь. Криптобирже пришлось остановить все операции по вводу и выводу средств. В интернете сразу появилась множество слухов о том, куда мог исчезнуть Гожун: звучат версии, что он сбежал вместе с деньгами клиентов, либо был арестован китайскими властями, либо вовсе погиб. О работе криптобирж рассказал экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

— Я могу привести исторические аналогии, куда такие люди пропадают или «растворяются», так сказать, в природе.

— С деньгами…

—Как правило, люди, которые торговали на биржах, потом своих денег не видят, то есть при любом напряжении, при привлечении любого уровня адвокатов, специалистов, специальных органов, которые будут заниматься расследованием, вы денег не увидите. И это, как бы печально ни звучало, перспективы многих организаций подобного рода. Дело в том, что, нельзя считать криптовалюту и все, что с ней связано, финансовым инструментом.

Это не финансовый инструмент, это всего лишь программное обеспечение, под которое привлекают клиентов для определенного рода игр.

Динамика криптовалют не связана с макроэкономической статистикой и с фундаментальными вещами. Может быть, в биткойне кто-то надеется, что это safe haven в случае операций количественного смягчения, но это не так. В криптовалютах нет доходности, это не облигации. Что вы покупаете или во что инвестируете, покупая так называемую цифровую денежку? Ничего, воздух, вы можете сразу выбросить эти деньги, понимаете? И самая большая проблема для организаторов торговли этим воздухом — это проблема в том, чтобы рынок двигался. Если рынок не двигается, никто не получает прибыль. То есть вы можете получать прибыль на росте рынка как спекулянт или как инвестор, и если рынок идет в обратную сторону, вы тоже можете получать определенную прибыль.

Но если рынок встал на месте, никто прибыль не получает.

Комиссии нет, то есть количество операций не растет, и инвесторы, которые «сидят» в этой криптовалюте, ничего не получают. Естественно, они начинают выводить. Вот если бы они попробовали вывести из любой биржи хотя бы 30% денег, никто бы деньги свои не получил. Это вероятность с нулевым исходом, реальные деньги никто не получит в этой истории.

— Такая история касается вообще любой криптобиржи?

— Человек, который знает всю эту тему, внутреннюю кухню: как устроена, сколько клиентов, заявок на выход в тот или иной момент подается,— он понимает, что через месяц будет труба, если рынок биткойна или весь рынок криптовалют не вырастет, начнутся заявки на вывод денег. И такой человек заранее выводит ликвидные деньги, а людям на счетах рисует — он же может рисовать все, что угодно, эти биржи не проверяются и не контролируются органами официальными — Комиссией по биржам и ценным бумагам в Соединенных Штатах и так далее. Он может рисовать, клиент будет видеть, что у него якобы есть деньги.

— А потом, раз, и пропадает?

— Нет, они даже не знают, что деньги пропали, они работают, торгуют, перебрасывают эти биткойны, видят прибыль, радуются, может быть, шампанское пьют, но реально денег уже там нет, реально-то человек с деньгами уже куда-то уплыл, а подставные программисты продолжают работать. Приходят органы, начинают, так сказать, всех арестовывать, но реальный человек, который с деньгами, он уже далеко.

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Беседовал Максим Митченков