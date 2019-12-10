Команда на взлет

Когда наш бизнес-джет заходил на посадку, его подбрасывало так, что я сидел, ухватившись побелевшими пальцами в подлокотники, и лишь чудовищным усилием воли заставлял себя смотреть в иллюминатор на серо-коричневую пустыню, окаймленную у далекого горизонта горами. Единственное, что меня немного успокаивало, это то, что тем, кто станет в скором времени отправляться отсюда в космос, будет наверняка еще страшнее.

Дмитрий Гронский

Несколько лет назад в пустыне штата Нью-Мексико, на юго-западе США, появился довольно странный на вид объект. Широкая взлетно-посадочная полоса, а у ее кромки – ангар, облицованный темными листами стали, будто он сам побывал в космосе и обгорел, прошивая плотные слои атмосферы. Объект называется космодром Spaceport America – оттуда уже в следующем году Ричард Брэнсон и принадлежащая ему компания Virgin Galactic планируют отправлять на орбиту космических туристов.

Если смотреть на космопорт сверху из самолета – проектировало сооружение архитектурное бюро Нормана Фостера, между прочим, – то постройка представляет собой эллипс c глубоко врезающимся в него сужающимся «ущельем» входа. Чем-то похоже на эмблему автомобильной марки Infiniti. Хотя уверен, что не это внешнее сходство побудило руководство премиального автомобильного бренда отпраздновать свое тридцатилетие на первом в мире частном космодроме. Тут, скорее всего, другое. Одна из книг Ричарда Брэнсона называется «К черту все! Берись и делай». Вот и марка Infiniti за три десятка лет своего существования старалась не бояться смелых решений.

Фото: Infiniti

Это не настоящий космический корабль, а всего лишь макет, установленный рядом с территорией космопорта для развлечения редких туристов, которым удается сюда добраться. Первый коммерческий полет по программе Virgin Galactic должен состояться в 2020 году. Цена билета – от 200 тысяч долларов.

Есть что вспомнить

Мероприятие было разбито на три части. Разбито без затей – «Прошлое», «Настоящее», «Будущее». Такая вот связь времен. Кстати, слово Infinity, если кто забыл, переводится как «бесконечность». Для названия автомобильной марки в этом слове лишь поменяли последнюю букву.

Воспоминаниям о предыдущих трех десятилетиях бренда был посвящен прохладный вечер накануне нашего часового полета в космопорт. В Аризоне тоже пустыня, днем плюс тридцать, а вечером на кузовах исторических автомобилей, выстроившихся перед специально снятым для мероприятия отелем на окраине города Финикс, появились капельки росы. Место действия – тоже своего рода метафора. За последние десятилетия город в пустыне так стремительно развивался, что сегодня по численности населения входит в пятерку крупнейших городов США.

Марка Infiniti в свое время завоевывала эту страну так же стремительно. 8 ноября 1989 года распахнули свои двери 51 новенький шоурум бренда. А представленные в них Infiniti Q45 своим эстетическим минимализмом не только кардинально отличались от привычных в то время образов представительских седанов, щеголявших избытком хрома и дерева в отделке, но и имели первую в мире гидравлическую активную подвеску. То есть вспомнить есть что. Например, какой фурор произвел в 2003 году Infiniti FX, по сути дела открывший эру кроссоверов премиального плана. Под капотом его самой мощной версии стоял бензиновый V8 объемом 4,5 литра. Кто сегодня в наши чистоплюйские времена на такое решится? Ну, или камера заднего вида. В 2018 году она стала обязательной для всех машин, а у Infiniti она появилась на седане Q45 еще в 2001 году. В 2005-м инженеры марки представили первую в мире систему, удерживающую автомобиль в выбранной полосе. 23 августа 2011 года марка вписала свое имя в «Книгу рекордов Гиннесса» как создатель самого быстрого серийного гибридного автомобиля в мире – достижение было зафиксировано на модели M35h, разогнавшейся с места до «сотни» за 5,5 секунды. Конечно, Infiniti – это не только про технологии, но и про красоту. Прямо возле рецепции отеля стоял концепт Prototype 9, ставший пару лет назад сенсацией на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. А тут стоит – будто ждет кого из постояльцев.

Фото: Infiniti

Фото: Infiniti

Правда? Или последствия?

Чтобы вкусить «Настоящего», на следующий день мы перелетели на тот самый космопорт. Уже на трапе самолета стало понятно, почему самолет при посадке так трясло – ветер, который, как сказали, здесь постоянно, мгновенно забивал тебе песком глаза, уши и все остальное. Поэтому гоночный шлем тут надеваешь не с неохотой, как это бывает на полигонных тест-драйвах, а как спасение.

Сначала можно было подрифтить на седане Q50 по грунтовой трассе. Самому интересно, но со стороны смотреть, как автомобиль, вообще-то созданный для асфальта, несется, окутанный песчаными вихрями, было довольно странно. Потом можно было проехать змейку между фишками на кроссовере QX50. И напоследок «покорить» внедорожную трассу за рулем QX80. Не скажу, что все это было интересно – в принципе, о подобных возможностях машин гости мероприятия если и не были в курсе, то по крайней мере догадывались.

Поэтому мы с коллегой взяли машину и попытались выехать за ворота космодрома. У охранника на КПП я зачем-то спросил: «А зона 51 – это не здесь». «Это в Неваде», – ответил он невозмутимо.

Вообще обстановочка там такая, что невольно думаешь и про «Звездные войны», и про пришельцев, томящихся в плену у американских военных. И топонимика под стать. Ближайший к космопорту населенный пункт называется Truth or Consequences – «Правда или Последствия». Рядом с дорожным указателем, как памятник, стоит макет космического челнока, который на десятикилометровой высоте должен отделяться от двухфюзеляжного самолета Virgin Atlantic и дальше уже сам выходить на орбиту.

Фото: Infiniti

Космос, как предчувствие

Ну а потом настал черед «Будущего». В тряпичном куполе, стены которого дрожали от порывов ветра, стояли два последних концепта Infiniti – кроссовер QX Inspiration, дебютировавший в январе этого года в Детройте, и спорт-седан QS Inspiration, представленный чуть позже на выставке в Китае.

К кроссоверу есть смысл присмотреться, потому что, как нам сказали на презентации, полностью электрическая модель уже на подходе. Выглядеть именно так она будет едва ли, но универсальная «тележка», способная двигаться и полностью на электричестве, и на ДВС и нести на себе гибридную силовую установку, у марки уже готова.

Показали нам на большом экране и фильм, где по нарисованному на компьютере городу едет компьютерный же QX60 нового поколения – профилем и крышей, отличающейся по цвету от кузова, автомобиль чем-то напоминает Range Rover Velar, но видно, что это Infiniti. Машина, как сказали, тоже уже на подходе.

Этот снимок был сделан не нами и даже не во время нашего визита. Испытания космолета ведутся, но пока что не всегда все идет удачно.

Ну и напоследок на улице перед нами сдернули покрывало с Infiniti QX50 купе, фотографировать которое нам не разрешили. Появление такой модели было ожидаемо – вспомним недавние премьеры Porsche Cayenne Coupe или Mercedes-Benz GLE Coupe, таков сегодня тренд. Крыша машины полого опускается к заднему бамперу, из-за чего «съелась» характерная для автомобилей марки Z-образная задняя стойка, – это все, что я могу вам пока сообщить.

Ну а чтобы мы смогли погрузиться в «будущее-будущее», нас отвели в здание космопорта. И было совершенно непонятно, зачем у нас отобрали фотоаппараты и мобильные телефоны. Космолета внутри ангара не было. Скудная экспозиция рассказывала о том, какие животные жили тут в пустыне в доисторические времена. Плюс стоял тренажер, на котором можно было, пристегнувшись к креслу, ощутить все прелести космического «3D-расколбаса». Я тут же вспомнил, как, будучи пионером, посещал в лагере «Артек» музей космонавтики. «Кто хочет испытать себя на центрифуге?» – спросила экскурсовод. Я вызвался. Не потому, что мечтал стать космонавтом, а потому, что хотел произвести впечатление на пионерок из нашего отряда. После центрифуги меня два дня тошнило, и, проходя в двери, я все время натыкался на косяки, настолько кружилась голова. Но ведь запомнил же я это событие! И в этом, как мне кажется, ответ на вопрос, почему марка Infiniti решила отметить свой юбилей именно здесь.

Концептуальные кроссовер и спортседан олицетворяют будущее марки Infiniti, но будет ли что-то от них в серийных моделях марки – пока вопрос. Эти два шоу-кара – единственное что успел сделать Карим Хабиб, бывший шеф-дизайнер марки, перед тем как покинуть компанию. Фото: Infiniti

Infiniti QX55 продолжает традицию кроссоверов марки с купеобразным силуэтом, начало которой положила в 2003 году легендарная ныне модель FX. Журналистам эту модель показали, но публиковать разрешили только тизер.

Что такое роскошь

Когда я писал своим американским друзьям о том, что меня ждет визит в Spaceport America, все мне завидовали. Смотреть там особо нечего, но сам факт посещения – это круто. И в этом – ключ к пониманию того, какой видит свою миссию марка Infiniti. Понятие «роскошь» сегодня девальвировалось. Когда-то, если верить словарям, «роскошью» называли возможность иметь в своем распоряжении вещи, недоступные большинству. Но сегодня туристка из Китая может оставить в парижском бутике больше денег, чем местная барышня. А один мой знакомый придумал себе игру: в очереди на регистрацию в Шереметьеве угадать, у кого из пассажирок настоящая коричневая сумка с двумя магическими буквами, а у кого она куплена за 10 евро в том же Париже, только не в бутике, а на развале возле станции метро. То есть роскошь сегодня – это уже не бренд, не этикетка. Свою версию нового понимания старого слова пару месяцев назад предложила марка Infiniti, придумавшая себе новый слоган – «Роскошь, которую можно почувствовать». То есть роскошь, по мнению Infiniti, это не столько предметы, сколько уникальный эмоциональный опыт, который мы с помощью автомобиля можем пережить, сохранить в памяти и после поделиться им со своими близкими.

Лишним подтверждением этих слов стала притча, которую рассказал гид во время экскурсии, устроенной нам в первый день пребывания в Аризоне. В шахтерском городке Джером сто лет назад из развлечений был только бар и публичный дом. После посещения которых шахтеры прямиком отправлялись в местную тюрьму. Места в которой для всех не хватало. Сначала в пол камеры вбили гвозди, но не до конца, а чтобы они торчали из пола – арестованные могли только стоять, и потому влезало их в помещение больше. Когда места все равно не хватало – на улице перед тюрьмой лежал огромный чугунный маховик от какого-то шахтного механизма, к которому загулявших шахтеров пристегивали наручниками. Однажды «пристегнутых» оказалось так много, что они смогли поднять это колесо и прямо с ним в руках отправиться за выпивкой.

Роскошь – это то, что ты можешь унести с собой.

Слева направо: Infiniti Q50, Infiniti QX50, Infiniti QX80, Infiniti QX60, Infiniti Q60 Фото: Infiniti

Infiniti Q50

На глобальных рынках последняя версия популярного спортседана включает новое исполнение Q50 3.0t PURE. Теперь все модели оснащаются шестицилиндровыми двигателями мощностного диапазона от 300 до 400 л.с. Кроме того, в автомобиле установлено новое поколение информационно-развлекательной системы со сдвоенным тачскрин-дисплеем высокого разрешения.





Infiniti QX50

Многие системы активной безопасности, прежде относившиеся к допоборудованию, теперь включены в базовое оснащение модели. Также новый QX50 оснащается усовершенствованной развлекательной системой и измененными пакетными опциями.





Infiniti QX80

Флагманский внедорожник в 2020-м модельном году получил улучшенную систему ProAssist и опциональный пакет Sensory, включающий новую информационно-развлекательную систему, музыкальный центр Bose с 17 динамиками, два новых варианта окраски кузова. Кроме того, серийным оснащением модели стали функция информирования о вещах, забытых на заднем сиденье.





Infiniti QX60

Все автомобили 2020-го модельного года оснащаются тяговитым и надежным 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 283 л.с. Автомобиль доступен как в исполнении с передним приводом, так и с трансмиссией 4х4.





Infiniti Q60