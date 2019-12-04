Производство масла в Краснодарском крае выросло на 14,8%

С января по сентябрь на Кубани произвели 8 тыс. тонн сливочного масла, что на 14,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитический центр Milknews. При этом в целом по России выпуск этого продукта упал на 0,8% (за девять месяцев было произведено 197,8 тыс. тонн).

По данным агентства, на 20 регионов страны приходится 68% производства сливочного масла. Возглавляет рейтинг Алтайский край с показателем 15,1 тонн (+2,9%). Далее с результатом 14,5 тыс. тонн (+20%) идет Республика Татарстан. У Воронежской области (10,8 тыс. тонн, -28,5%) третье место. Кубань располагается на четвертой строчке рейтинга. Наибольший прирост производства продукта отмечен в Ростовской области - +56,6%, всего там за указанный период выпустили 3,8 тыс. тонн масла.

Андрей Ульченко