Росимущество продает пансионат в Геленджике за 120,4 млн рублей

Росимущество выставило на аукцион 100% акций АО «Пансионат "Геленджикская бухта"» в Геленджике. На торгах продадут 96,74 тыс. обыкновенных акций номиналом 100 руб. каждая.

Начальная цена пакета установлена в размере 120,4 млн руб., размер задатка - 24,08 млн руб. Шаг на повышение - 100 тыс. руб. Подведение итогов торгов запланировано на 28 января 2020 года.

Пансионат «Геленджикская бухта» находится на территории соснового парка в центре Геленджика. Представляет собой пятиэтажный жилой корпус с двухместными и трехместными номерами.

Елена Рыжкова