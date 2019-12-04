На проект реконструкции банка Рукавишникова выделили 5,5 млн рублей

Объявлен конкурс на разработку научно-проектной документации по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения «Комплекс банка Рукавишникова» (бывшая фабрика «Маяк») на Нижневолжской набережной, 11. Начальная (максимальная) стоимость работ составит 5,5 млн руб., проект необходимо представить в марте 2020 года.

Подрядчика определят в ходе аукциона после 16 декабря. В документации указано, что это будет вторая часть проекта по реконструкции здания. Ранее был объявлен конкурс на разработку проекта по реставрации фасада здания Банка Рукавишникова. Работы за 1,8 млн руб. выполнит ООО «СМУ-77».

Всего в бюджете Нижегородской области на 2019 год было заложено 56 млн руб. на разработку документации для реконструкции Банка Рукавишникова. Других аукционов по этому объекту в течение года объявлено не было.

Анастасия Еремина