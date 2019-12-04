Лидер фанатов московского «Спартака» оштрафован в Петербурге

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности футбольного фаната московского «Спартака» Валерия Бевза. Решением суда он оштрафован за скандирование нецензурных выражений в адрес игрока ФК «Зенит» и сборной России Артема Дзюбы во время футбольного матча «Зенит» – «Спартак» на 5 тыс. рублей. Кроме этого, Бевзу, который известен в фанатских кругах под прозвищем Амиго и является так называемым «заводящим» на секторах болельщиков «Спартака», запрещено посещать официальные спортивные мероприятия в течение ближайших полутора лет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Бевз свою вину не признал, пояснив, что футболиста «Зенита» во время матча не оскорблял, а лишь с помощью звукоусилителя поддерживал свою команду. Между тем, суд его доводы не принял.

Напомним, что ранее суд в Петербурге арестовал троих болельщиков москвичей перед матчем «Зенит» – «Спартак» сроком на 15 суток.