В Петербурге арестовали троих спартаковских фанатов за брань в общественном месте

Дзержинский и Фрунзенский районные суды Санкт-Петербурга оштрафовали на 500 рублей 19 фанатов московского «Спартака», прибывших на матч с «Зенитом», еще троим присудили арест на 15 суток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Группу из 19 гостей города задержали у станции метро «Волковская», в рапорте сотрудников полиции значилось, что они нарушали общественный порядок, нецензурно выражались. Граждане вину признали, ввиду чего им были выписаны 500-рублевые штрафы.

Трое арестованных вину признать отказались. Они сообщили, что вышли из отеля, после чего к ним подошли полицейские, спросили документы и забрали в отделение.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что всего в преддверии матча с «Зенитом» 1 декабря были задержаны до 200 человек. Некоторые из них были несовершеннолетними. Большинство людей отпустили.

Сами фанаты связывают эти действия с неоднократными оскорблениями Артема Дзюбы. Его освистали при выходе на поле, а на матче сборной России с Сан-Марино использовали в его адрес нецензурные кричалки. В разных источниках утверждается, что это были именно фанаты московского «Спартака».

Олег Дилимбетов