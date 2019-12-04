«Руслайн» открывает зимние рейсы из Курска в Сочи

Авиакомпания «Руслайн» 28 декабря открывает полеты из Курска в Сочи и обратно, сообщает пресс-служба администрации Курской области. Рейсы будут выполняться еженедельно в пятницу и воскресенье на Bombardier CRJ-100/200 (50 мест), в обладминистрации отметили, что расписание пока уточняется.

По данным властей, стоимость полета в обе стороны будет составлять от 12 тыс. руб. В авиакомпании, в свою очередь, подчеркнули, что уже открыли продажу билетов, в стоимость которых входит перевоз одного комплекта лыжного снаряжения на человека без доплат.

Сергей Калашников