04 декабря, среда
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Ижевск. Удмуртия

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Компания из Ижевска неправомерно завышала стоимость продаваемой в школьной столовой продукции

Руководителя ООО «Стрелец» из Ижевска привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о ценообразования. Установлено, что компания превышала максимально допустимую надбавку на свою продукцию, реализуемую в столовой МАОУ СОШ №74, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Согласно законодательству, предельный размер наценки может составлять 60% к цене используемого сырья, при этом на ряд блюд в школьной столовой наценка составила от 76% до 104%. Руководителю ООО «Стрелец» назначили наказание в виде предупреждения. Кроме того, было внесено представление об устранении нарушений закона.

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