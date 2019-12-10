От рассвета до заката Один день. Такой же, как все

«Это седан или лифтбэк?» – «Универсал!» Ответ абсурдный, рушит всю классификацию автомобильных кузовов, но, по сути, совершенно верный. «Универсалом» в строгом смысле слова Superb тоже бывает, тогда он получает приставку Combi. Но независимо от исполнения этот чешский автомобиль, который, к тому же, недавно обновился – мастер на все руки, незаменимый профессионал, многоцелевой истребитель ежедневных житейских проблем своего владельца.

Александр Янковский

Фото: Skoda

07.30. Задача 1. Доставить детей в детский сад и в школу. Режим Superb – «семейный».

Миссия выполнима. Младшая – в детском кресле на переднем ряду, правая подушка безопасности временно отключена. Старшие, школьники, – сзади, уже уткнулись в свои смартфоны и планшеты. Которые, конечно же, как всегда, забыли поставить на ночь на зарядку. Не беда, у Superb на заднем ряду кроме двух USB-разъемов имеется 230-вольтовая розетка, так что им есть куда воткнуть и мобильники, и планшеты – да хоть ноутбук! – 150 ватт мощности вполне хватит.

Папе-водителю проще – под центральной консолью у Superb индукционная зарядка Phone Box, надо лишь не забыть выложить на нее телефон. Он, кстати, уже подцепился через Smartlink к бортовой системе – так что будет и громкая связь при звонках.

Так, а что там у нас с пробками на маршруте? Superb сейчас в Лефортовском тоннеле, но навигация не прерывается, система Columbus работает стабильно. Карта – прямо перед глазами водителя, десятидюймовая цифровая приборная панель позволяет «играть» картинкой как угодно.

Кому воды? Полуторалитровая бутылка помещается в любом из четырех дверных карманов, но подлокотник Jumbo работает еще и на охлаждение. Хорошо, освежает. Так, приехали.

Обратно вас мама везет на такси, у меня днем дела. Все слышали? Ну и что, что музыка играла? Детки, тут система цифрового усиления голоса, у вас в дверных динамиках все звуки с первого ряда транслируются. Все, хорошего вам дня! Ранцы свои не забываем. И фантики от леденцов не стоит в карманах сидений оставлять.

Laurin & Klement – топовая версия, названная в честь отцов-основателей компании, Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента. Прежде чем заняться автомобилями, они десять лет выпускали велосипеды и мотоциклы. Фото: Skoda

Фото: Skoda

Фото: Skoda

9.30. Задача 2. Встретить клиента у него в офисе, отвезти на деловой завтрак в ресторан. Режим Superb – «представительский».

В стайке других бизнес-каров на парковке у офисного центра обновленный Superb смотрится как свой среди своих: фирменный кристаллический дизайн, передний бампер, радиаторная решетка, фары. Вся оптика светодиодная, спереди – матричная, в задних поворотниках – модная «бегущая строка». Еще одна строка – на крышке багажника, литерами вразрядку: SKODA.

Вообще – красавец. Достоинство, уровень, стиль.

Ну вот, обещали ледяной дождь, а пошел обычный. И промок бы клиент по пути от своего крыльца до парковки, если бы не Superb. Открыть любую переднюю дверь, достать спрятанный в торце зонт-автомат, нажать на кнопку – вроде бы минутное дело, но какой эффект! И потом вернуть на место, небрежно махнув рукой: тут есть дренаж, высохнет само.

Кстати, бесключевой доступ Kessy у Superb теперь работает и в задних дверях. Вэлкам, дорогой гость, оцените простор – тут рекордное в классе пространство для пассажиров, располагайтесь, включайте климат-контроль и подогрев сиденья. Можно «уронить» спинку переднего сиденья и сдвинуть его вперед до отказа в режим «босса» – видите клавишу? Да, вся задняя полусфера в заводской тонировке. Но если все-таки глаза слепит – вот солнцезащитные шторки. Вы не против музыки? Тогда вы должны оценить акустику – Canton, 610 ватт, 12-канальный усилитель, 12 динамиков. Наслаждайтесь, о делах поговорим потом, уже на месте.

Фото: Skoda

Фото: Skoda

Фото: Skoda

Фото: Skoda

14.00. Задача 3. Забрать из интернет-магазина новые горные лыжи. Режим Superb – «грузовой».

Так, самовывоз, ясно. У вас фургон? В легковую вряд ли поместится. А что значит «лифтбэк»?

Сейчас увидите. Дверь багажного отделения Superb поднимается вместе с задним стеклом. Высота подъема регулируется, так что погрузка-выгрузка даже в подземном паркинге с низким потолком не проблема. Причем все происходит без помощи человеческих рук, которые заняты. Нужно лишь провести ногой под задним бампером – так в тандеме с Kessy работает «виртуальная педаль», – и откроется огромный погрузочный проем. Спинка заднего ряда уже сложена, и без того приличные 584 литра полезного объема превращаются в 1719 литров. Впрочем, для лыж тут сиденья складывать и не нужно — в заднем ряду сидений есть лючок для перевозки длинномеров. Вряд ли поместится, говорили? Да, активный образ жизни – он такой: машина нужна одна, но на все случаи.

Фото: Skoda

Фото: Skoda

Superb предлагает на выбор пассажирам десять вариантов цветов светодиодной подсветки салона. Фото: Skoda

20.00. Задача 4. Встретить жену с покупками, вернуться домой. Режим Superb – «повседневный».

Это был последний магазин, теперь домой? Ты уверена, что хочешь сесть за руль? За рулем нашей машины ты отдыхаешь? Ну что ж, отлично, поехали. В следующий раз не забудь захватить из дома свой ключ, тогда Superb тебя сам вспомнит и вернет все твои настройки кресла и зеркал. А сейчас просто нажми кнопку номер два памяти сидений.

Давай я режим вождения сменю, зачем тебе динамичный в вечерних пробках? Может, включить тебе массаж? В водительском кресле эта функция есть. Какую подсветку салона мадам предпочитает в это время дня? Ясно, цвет настроения – синий.

Все в порядке, не волнуйся, это просто функция автоторможения сработала, сам каждый раз ей радуюсь, когда сдаю назад от бортика, а кто-то умудряется сзади подкрасться незаметно. Честно говоря, иногда даже просто автопилот парковочный включаю, и Superb выезжает сам, в автоматическом режиме – точно так же, как парковался.

Все, мы на трассе, маршрут я уже задал, можно включать круиз-контроль, устанавливать скорость – сколько тут, девяносто? – и дальше просто рулить. Superb прицепится к машине впереди и сам будет и тормозить, и ускоряться в потоке, когда можно. Нет, на светофорах, конечно, придется после остановки на педаль газа нажать.

Вибрация время от времени на руле? Это ассистент удержания в полосе работает, возвращает на курс, – пока снега нет, разметка хорошо читается. Да, у меня тот же вопрос сразу возник: как же он перестроения из ряда в ряд разрешает. Поворотник – включаешь его, и тогда Superb понимает, что это осознанный маневр, а не просто водитель зазевался. А это другой сигнал был: слева в слепой зоне фура оказалась, вот Superb и предупреждал, что в левый ряд перестраиваться не стоит. Тут радары стоят усиленные, 70 метров у них дальность.

Слушай, пока не забыл: давай опробуем наконец складной фаркоп? Друзья приглашают Новый год вместе за городом встретить, там вокруг леса-поля, – захватим прицеп с квадроциклом?