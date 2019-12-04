Бывшему главбуху детцентра в Казани дали условно за хищение 10 млн рублей

Вахитовский райсуд Казани приговорил 43-летнего бывшего главного бухгалтера ГБУ ДО «Детский центр «Счастливое детство» Татьяну Шишмакову к четырем годам и трем месяцам лишения свободы условно. Экс-сотрудница учреждения была признана виновной в хищении свыше 10 млн руб. бюджетных денег, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Суд установил, что с января 2014 года по апрель 2018-го осужденная, используя служебное положение, завысила себе зарплату и трудоустроила «мертвые души». Также она занималась подделкой платежных документов. Таким образом она похитила свыше 8,5 млн руб. бюджетных средств. Помимо того, она, будучи специалистом по оргработе в татарстанской детско-молодежной общественной организации «Хореографический ансамбль «Счастливое детство» похитила вверенные ей деньги, перечислив их на собственные банковские счета. Здесь сумма похищенных средств превысила 1,5 млн руб., уточнили в прокуратуре.

Против экс-главного бухгалтера возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» ( ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «Присвоение» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Вину она полностью признала, говорится в сообщении.

"Ъ-Казань"