Невинномысский птицекомбинат увеличил долю в белореченской птицефабрике на 30%

ООО «Птицекомбинат» из Невинномысска изменил долю в компании «Птицефабрика ”Белореченская“» с 38% до 68%, при этом доля другого собственника компании Владимира Наурузова снизилась на 30% с 56% до 26%, информация опубликована на ресурсе «СПАРК-Интерфакс».

ООО «Птицефабрика ”Белореченская“» зарегистрирована в Белореченске в 1995 году. Выручка от продаж компании в 2018 году составила 4,8 млрд руб., чистая прибыль — 127 млн руб. ООО «Птицекомбинат» выручило от продаж в прошлом году 11,4 млрд руб., прибыль составила 150 млн руб.

Андрей Ульченко