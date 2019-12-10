Бонус – трек

О спорт, ты – р-р-р. Заряженная версия автомобиля и правда звучит иначе, чем гражданская, но в чем еще разница? Как говорится, найдите десять отличий Audi S8 от Audi A8. Мы нашли девять – это как минимум. Ну что, теперь можно и на трек?

Александр Янковский

Спортивные задатки, безусловно, есть и у «обычного» A8, но если для него они, как правило, опция, то в S8 уже – «база». На вид различия малозаметны. Чемпион, когда он едет в вагоне метро, тоже часто на вид – обычный пассажир. Но вот перед ответственным соревнованием ему нужно подготовиться, пройти цепочку трансформаций перед выходом на площадку, помост или ринг: нарастить мышечную массу, сбросить вес, повысить выносливость, улучшить реакцию, примерить новую спортивную форму, наконец. S8 идет тем же путем.

Фото: Audi

Раз. Двигатель

Мышцы тяжелее жира, поэтому сгонки веса у S8 не получилось – наоборот, автомобиль на двести килограммов тяжелее своего «гражданского» собрата. Основная причина – массивный V8 с двумя турбонагнетателями. Гильзы цилиндров с металлическим покрытием в его алюминиевом блоке снижают трение, при работе с небольшими нагрузками часть цилиндров отключается, экономя топливо. А постоянно работающая технология умеренного гибрида (MHEV) не только экономит до 0,8 литра топлива на каждые 100 км пути, но и помогает этому V8 после старта с места рвать грудью ленточку на отметке 100 км/ч через 3,8 секунды. Заслонки в системе выпуска, оснащенные автоматическим приводом, в это время обеспечивают S8 спортивное «р-р-р-р».

Два. Подвеска

В некоторых школах восточных единоборств бойца учат передвигаться, как кошка, бегущая по пересеченной местности – чтобы при любых изменениях рельефа голова оставалась на одном уровне. S8 в этой дисциплине точно чемпион: его передняя камера заранее сканирует дорожное покрытие, а электромеханические приводы Predictive Active Suspension с функцией прогнозирования, работающей в тандеме с пневмоподвеской, заранее приподнимают или опускают каждое из колес по отдельности, готовя к прохождению неровности. Можно поставить на торпедо S8 стакан воды и не расплескать при проезде «лежачего полицейского»: проверено коллегами-автожурналистами, ролик есть в сети. А динамическая система управления всеми колесами, или, говоря проще, полноуправляемая подвеска, дарит S8 профессиональную курсовую устойчивость – что в слаломных дисциплинах, что в скоростных спуртах на дистанции.

Скоро погоняем: «заряженная» версия флагманского бизнес-седана Audi появится в России в начале 2020 года.

Фото: Audi

Три. Спортивный дифференциал задней оси

Он помогает S8 опережать соперников в виражах, управляя распределением крутящего момента между задними колесами. Дифференциал подает большую часть момента на внешнее колесо, «заправляя» автомобиль в поворот. При угрозе заноса – перебрасывает момент на внутреннее колесо, стабилизируя S8 на дуге.

Фото: Audi

Четыре. Сиденья

S8 жестко фиксирует не только себя на траектории, но и своего пилота в кресле. Спортивные настраиваемые контурные сиденья у S8 – в базе. Электрорегулировка, пневматика боковой поддержки, обогрев. Вентиляция и массаж – уже опция: на войне как на войне.

Пять. Режимы вождения

Что спортсмену хорошо, то простому болельщику если не смерть, то потрясение точно. Для тренированного пилота перегрузка при ускорении – рутина. Для обычного человека – серьезное испытание. S8 это понимает. В режиме вождения Comfort+, дополнительном, пятом – у A8 их четыре, – автомобиль способен наклонять кузов внутрь поворота на три градуса, гася поперечные ускорения. А в Dynamic, наоборот, уменьшает крен кузова наружу со штатных для A8 пяти градусов до двух с половиной. И если водитель S8 вдруг начнет рулить, как Джейсон Стейтем в «Перевозчике», пассажиров не будет тошнить, как в «Такси» у Сами Насери. Спортсмен S8 вообще заботится о людях: в режиме Elevated Entry автоматически приподнимается на 50 мм, облегчая посадку.

Шесть. Акустика

Знаете, что главное для зрителя на гонках Формулы 1? Не забыть ушные затычки. И каждый раз думаешь: каково же приходится пилотам в этом реве? S8 о тех, кто внутри, позаботился: в его штатном аудиооборудовании есть система активного шумоподавления Active Noise Cancellation.

Семь. Тормоза

Пусть вентилируемые карбон-керамические тормозные диски с увеличенным диаметром – опция даже для накачанного S8, зато это сразу «два в одном». Во-первых, их ресурс рассчитан на трековые нагрузки. Во-вторых, тормозная система с такими дисками на 9,6 кг легче, чем со штатными чугунными на A8. Тормозные суппорты на передней оси S8 – тоже «боевые», десятипоршневые.

Audi Drive Select с дополнительным пятым режимом позволяет водителю нового S8 получать от своего автомобиля и комфорт роскошного седана, и невероятную динамику спорткара. Фото: Audi

Восемь. Безопасность

Но если подготовленный боец S8 все-таки пропустит удар? Скажем, боковой? Своих пассажиров он защитит в любом случае. Система Audi pre sense 360°, обнаружив угрозу неминуемого бокового столкновения, мгновенно приподнимет кузов на 80 мм, и энергию удара максимально поглотит порог.

Девять. Дизайн

S8 демонстрирует прекрасную спортивную форму и снаружи, и внутри: максимальные 21-дюймовые колесные диски, кроме хрома в экстерьере возможна боевая глянцево-черная раскраска black styling package. Сдвоенные патрубки выпуска, S-детали переднего бампера, порогов, наружных зеркал. В салоне – две вставки, карбон и алюминий. Командные цвета?

Фото: Audi