05 декабря, четверг
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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Врачам краевого перинатального центра ограничат свободу из-за смерти пациентки

Ленинский суд Перми признал виновными двух врачей Пермского краевого Перинатального центра в причинении смерти по неосторожности и приговорил их к двум годам и шести месяцам ограничения свободы с запретом занятия врачебной деятельностью на такие же сроки.

Как сообщает ProPerm.ru, суд счел доказанным, что акушер-гинеколог и заведующая отделением назначили неправильное лечение беременной двойней пациентке. Женщина и неродившиеся дети скончалась из-за развившегося сепсиса.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в краевом суде.

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