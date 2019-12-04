Ленобласть готова участвовать в реконструкции станции метро «Девяткино»

Власти Ленобласти готовы принять участие в реконструкции станции метро «Девяткино». Об этом сегодня заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, существующая станция устарела, она не справляется с возросшим пассажиропотоком. Господин Дрозденко считает, что вход в метрополитен нуждается в расширении. Кроме того, область может принять участие в строительстве вестибюля станции метро в городе Кудрово.

Напомним, что метро в Кудрово может появиться в 2025 году. Строительство станции, как заявляли в Смольном, будет осуществляться за счет средств Петербурга, Ленобласти и федерального финансирования.