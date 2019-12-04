В «Приморском УПК» вновь поменялась структура собственников

Очередные изменения произошли в структуре собственности ООО «Приморский УПК» — генеральный директор Андрей Сизов лишился 5% доли в компании. Согласно информационно-аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», по состоянию на 2 декабря доли в уставном капитале ООО имеют: Сергей Пупко — 12,667% (было 15,2%), Илья Трабер — 28,5% (было 24,7%), Рамис Дебердеев — 22,167% (было 24,7%), Владимир Даниленко — 19% (было 15,2%) и Артем Бегун 12,666% (было 15,2%).

Отметим, что господин Сизов стал акционером компании в ноябре этого года, занимая на тот момент должность гендиректора УПК. Ранее он трудился на посту генерального директора ПАО «Ленэнерго».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Приморский УПК» заключил стратегическое соглашение с правительством Ленобласти о создании универсального многопрофильного глубоководного портового терминала. Инвестиции в проект оцениваются в общей сумме в размере 170 млрд рублей. Ввести в эксплуатацию портовые мощности «Приморского УПК» планируется в 2022 году.

Отметим, что против строительства нового портового терминала активно выступают жители Приморска.