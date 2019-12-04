В Краснодаре назначен новый прокурор Карасунского внутригородского округа

Старший советник юстиции Олег Апанасевич возглавил прокуратуру Карасунского округа краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В 2000 году он окончил КубГУ по специальности «Юриспруденция». После этого Олег Апанасевич занимал различные должности в органах региональной прокуратуры: следователя, старшего следователя прокуратуры Лазаревского района Сочи и старшего помощника прокурора Хостинского района курорта. Также он являлся заместителем прокурора Усть-Лабинского района и прокурора Брюховецкого района.

В конце 2010 года Апанасевич был уволен из прокуратуры и переведен в Следственный комитет РФ. В 2014 году он занял должность заместителя прокурора Центрального округа Краснодара, а с апреля 2019-го стал руководителем отдела по надзору за процессуальной деятельностью в аппаратах главных управлений внутренних дел, МЧС, ФССП по Краснодарскому краю.

Максим Осокин