После взрыва газа под Белгородом возбуждено уголовное дело

Управление СКР в Белгородской области возбудило уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, после взрыва газа в четырехэтажном доме на улице Шаландина в поселке Яковлево в пригороде Белгорода (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, в результате взрыва бытового газа в квартире на первом этаже произошло обрушение части стены с первого до четвертого этажа, пострадавшими стали шесть жителей этого дома, с разными диагнозами они доставлены в лечебные учреждения. Под завалами обнаружено тело местного жителя 1983 года рождения»,— сказано в сообщении СКР. Там добавили, что после осмотра тело погибшего будет направлено на экспертизу, для установления причины смерти.

Напомним, как сообщили в главке МЧС по региону, сообщение о хлопке газа поступило на телефон диспетчерской службы в 20.05 3 декабря. По данным ТАСС, причиной происшествия могла стать неисправность газового котла в одной из квартир. Судя по видеозаписям очевидцев, обрушение произошло в два этапа: сначала рухнули три нижних этажа, следом обрушился четвертый.

Сергей Калашников