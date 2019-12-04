Сотрудница ФНС получила шесть лет колонии за взятку в Белгороде

Борисовский райсуд Белгородской области приговорил к шести годам колонии общего режима и штрафу в 5,5 млн руб. бывшую замначальника отдела выездных проверок № 3 инспекции ФНС по Белгороду Ирину Агаркову. Она признана виновной в оказании содействия в возмещении НДС и дальнейшем покровительстве при проверках (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура региона

Как установили следствие и суд, 29 марта Борисовском районе сотрудница ФНС получила от руководителя компании, название которой не раскрывается, 2,75 млн руб. За эту сумму он обещала не проводить выездные проверки в связи с возмещением НДС. В прокуратуре отметили, что «при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства».

Сергей Калашников