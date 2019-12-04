В мэрии Сочи новый руководитель департамента экономики и стратегического развития

Новым руководителем департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи стала Карина Тырсина. Она приехала из Тихорецкого района, где возглавляла отдел ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ», сообщает «Сочи Стрим».

В обязанности руководителя департамента будет входить разработка основных направлений и принципов экономической политики города Сочи и анализ социально-экономического развития; координация разработки и реализации краевых и городских программ социально-экономического развития города, мониторинг реализации приоритетных национальных проектов; информационно-методическое руководство в сфере закупок товаров (работ и услуг) доя муниципальных нужд и ряд других задач.

Елена Рыжкова