Илон Маск заявил в суде, что обозвал дайвера педофилом, чтобы оскорбить его

Во вторник, 3 декабря, в федеральном суде Лос-Анджелеса началось рассмотрение иска к Илону Максу от британского дайвера Вернона Ансворта, которого глава Tesla в своем Twitter назвал в прошлом году педофилом. Выступая перед судом в рамках дела о защите чести и достоинства, господин Маск заявил, что хотел просто оскорбить своего оппонента.

Словесная перепалка между главой Tesla и британским дайвером, вылившаяся в нынешний иск, произошла в июле прошлого года во время операции по спасению юношеской футбольной команды из затопленной пещеры в Таиланде. 8 июля 2018 года господин Маск предложил использовать для спасения подростков мини-субмарины Tesla. Однако его предложение было отвергнуто, а через неделю господин Ансворт, участвовавший в той операции, заявил в интервью одному из телеканалов, что предложение господина Маска было «пиар-трюком», и посоветовал главе Tesla «засунуть свою подводную лодку себе в задницу». В ответ на это Илон Маск опубликовал твит, в котором назвал Ансворта педофилом.

«Я думал, что это какой-то первый попавшийся мерзкий мужик, у которого СМИ взяли интервью. Так что я оскорбил его в ответ»,— заявил вчера господин Маск в ходе дачи показаний в суде. При этом он отметил, что его слова не стоит воспринимать буквально: «Я понимал, что он не имел в виду, что хочет буквально изнасиловать меня подлодкой, так же как и я не имел в виду, что он действительно педофил».

Ранее Илон Маск настаивал на том, что участие Ансворта в операции по спасению детской футбольной команды из затопленной пещеры в Таиланде в 2018 году сделало его известной личностью, а значит, тот должен доказать, что господин Маск имел злой умысел, называя дайвера педофилом. Однако на прошлой неделе суд счел доводы предпринимателя безосновательными. Теперь спасатель может добиваться денежной компенсации в споре о защите чести и достоинства, не доказывая наличие злого умысла у господина Маска. Юристы дайвера считают, что слова Илона Маска в Twitter опорочили честь господина Ансворта, и тому ничего не оставалось, как подать в суд за то, что миллиардер «обвинил его в педофилии, вероятно, в самый значимый момент его жизни (имеется в виду спасение подростков.— “Ъ”)». Адвокаты Илона Маска считают, что никаких доказательств причиненного ущерба господину Ансворту нет. Напротив, отметил господин Спиро, словесная перепалка с главой Tesla сделала дайвера знаменитым на весь мир.

Кирилл Сарханянц