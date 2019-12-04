3,6 млн рублей потратили в Краснодаре на ремонт и установку новогодних елок

Стали известны суммы, которые потратил в этом году муниципалитет на установку новогодних елок в Краснодаре. По данным пресс-службы администрации города, всего в Краснодаре установят девять праздничных деревьев. На монтаж, оформление и демонтаж потрачено порядка 1,9 млн руб. Однако многие из искусственных елей пришли в негодность и требовали ремонта. Поэтому на сайте «Госзакупки» был размещен дополнительный тендер на 1,5 млн руб. Как пояснили в мэрии, исполнитель должен провести замену гирлянд, отремонтировать подвески, декоративные ограждения и металлические каркасы.

Восемь из девяти искусственных елей обошлись бюджету города в 398 тыс. за каждую. Первоначальные суммы тендеров, выставленных администрацией на электронный аукцион существенно отличаются от итоговых. По данным «Единой информационной системы в сфере закупок» (zakupki.gov.ru) тендеры были заявлены по суммам 4 млн 259 тыс. - на услуги по монтажу, оформлению и демонтажу и 2 млн 86 тыс. - на услуги по ремонту. В итоге стоимость первого контракта была снижена более, чем в два раза.

Ольга Андронникова