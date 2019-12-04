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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Школьная спортивная лига будет создана в Нижегородской области

Будут проводиться регулярные соревнования по футболу, баскетболу и волейболу.

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Школьную спортивную лигу создадут в Нижегородской области в 2020 году.


Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал депутат гордумы Владимир Поддымников.

Собеседник «ЪFM НН» пояснил, что Школьная спортивная лига будет создана в 2020 году на базе общеобразовательных школ в муниципалитетах Нижегородской области. Организаторы Лиги рассчитывают, что в большинстве школ будут созданы спортивные клубы, на базе которых будут проводиться муниципальные, межмуниципальные и региональные этапы соревнований по футболу, баскетболу, волейболу и другим базовым видам спорта. Победители смогут выходить на соревнования вплоть до российского уровня.

Идея создания в Нижегородской области Школьной спортивной лиги получила одобрение на конференции, прошедшей 30 ноября в рамках III фестиваля СНГ «Спортивная семья» в Перми.

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