В Удмуртии могут продлить сроки замены лифтов в многоквартирных домах

В 2020 году в результате изменений правил эксплуатации лифтов в Удмуртии под угрозой остановки с 1 февраля остались почти 2,5 тыс. подъемников. В связи с этим решается вопрос о пересмотре технических регламентов, что позволит перенести дату замены, рассказал министр строительства республики Дмитрий Сурнин в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск».

«Сейчас отрабатывается механизм, что технические регламенты будут пересмотрены и еще 5-7 лет будет предусмотрено, чтобы замена произошла. Связано это в первую очередь с тем, что количество производимых в России лифтов не соответствует количеству, которое нужно заменить. Если после проведения дополнительных технических мероприятий можно продлить срок эксплуатации лифта, то будем это делать. Сейчас идет обработка нормативной базы и согласование на федеральном уровне смены техрегламентов»,— заявил господин Сурнин.

Напомним, что согласно законодательству, к 15 февраля 2020 года в Удмуртии необходимо заменить 2,43 тыс. лифтов. Это связано с тем, что их срок эксплуатации достиг 25 лет. Сообщалось, что собственники квартир должны самостоятельно изыскивать 50% от стоимости работ и оборудования.