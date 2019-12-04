Губернатор Кубани высказался за сохранение курортного сбора

Глава Краснодарского края высказался за сохранение курортного сбора. Такое заявление он сделал в интервью ТАСС. По словам главы региона, пока еще рано делать выводы о целесообразности сбора, так как эксперимент стартовал совсем недавно — в июле 2018 года. С этого времени в краевую казну поступило более 320 млн. руб., которые потратили на благоустройство муниципалитетов, обеспечивающих сбор средств с отдыхающих.

Ранее с инициативой об отмене сбора с 1 января 2020 года выступили депутаты «Справедливой России».

«Курортный сбор принес положительный результат в сфере благоустройсва в Сочи», - заявил представитель администрации курорта Сергей Доморат.

В Анапе за время проведения эксперимента собрали свыше 60 млн. руб. Их потратят на реконструкцию набережной и благоустройство прогулочных зон в поселках Витязево, Сукко, станице Благовещенской.

Как отмечают в администрациях курортных территорий Краснодарского края, сбор с туристов не является обременительным, на его введение не поступало жалоб ни от отдыхающих, ни от руководителей объектов размещения.

Напомним, курортный сбор в Краснодарском крае введи 16 июля 2018 года. Его сумма составляет 10 руб. в сутки с одного отдыхающего. В 2020 году размер сбора не увеличится.

Максим Осокин