Управляющим компаниям Удмуртии запретили закрывать вентиляционные отверстия в подвалах домов

Управляющим компаниям и ТСЖ Удмуртии запретили закрывать все вентиляционные отверстия в подвалах и технических подпольях многоквартирных домов. Так, с 4 декабря обозначенные организации должны оставлять в открытом состоянии один продух подвальных помещений, сообщает пресс-служба Госжинспеции по республике.

«Правилами и нормами технической эксплуатации жилфонда эксплуатация продухов обслуживающими организациями уже была регламентирована. В частности, согласно п. 2.6.8 Правил продухи в подвалах и технических подпольях на зиму можно закрывать только в случае сильных морозов. С 4 декабря 2019 данные требования применению не подлежат, как противоречащие нормативному правовому акту Правительства РФ»,— говорится в сообщении. За нарушение новых требований установлен штраф в размере от 40 тыс. руб. до 300 тыс. руб.