В Краснодаре сносят самострой по ул. 1-го Мая

В краевой столице приступили к демонтажу незаконно возведенного многоквартирного дома по ул. 1-го Мая, 556. Работы проводит собственник за свой счет, - сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

«Информация о самострое поступила от местных жителей. Проведенная проверка показала, что на данном земельном участке разрешено возводить только индивидуальный жилой дом, однако собственник начал строить многоквартирное здание. Суд признал эти действия незаконными и обязал демонтировать строение», - заявил начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.

Как сообщают в мэрии, в ближайшее время документы о признании еще нескольких краснодарских самостроев неправомерными передадут в суд.

Андрей Ульченко