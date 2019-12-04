Прокурором Карасунского округа Краснодара назначен старший советник юстиции Олег Апанасевич

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации прокурором Карасунского административного округа Краснодара назначен старший советник юстиции Олег Апанасевич.

В 2000 году окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры Краснодарского края проходил службу с июня 2000 года в должностях следователя, старшего следователя прокуратуры Лазаревского района Сочи, старшего помощника прокурора Хостинского района Сочи, заместителя прокурора Усть-Лабинского района, прокурора Брюховецкого района. В ноябре 2010 года уволен в порядке перевода в следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по г. Москва. В феврале 2014 года вновь принят в прокуратуру Краснодарского края и назначен на должность заместителя прокурора Центрального административного округа Краснодара, с апреля 2019 года - на должность начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью в аппаратах главных управлений внутренних дел, МЧС, ФССП по Краснодарскому краю управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Краснодарского края.

Елена Рыжкова