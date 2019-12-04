Жительницу Ижевска осудили за неуплату почти 1 млн рублей алиментов

Первомайский райсуд Ижевска назначил 42-летней местной жительнице наказание за неуплату алиментов в виде лишения свободы на три месяца условно, с испытательным сроком на шесть месяцев. Общая сумма задолженности подсудимой на 16 августа текущего года составила 922,99 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда. На заседании женщина признала вину и раскаялась в содеянном.

Установлено, что изначально женщина более двух месяцев не выплачивала средства на содержание несовершеннолетней дочери. В связи с этим ее привлекли к административной ответственности. Несмотря на это, женщина не сделала для себя выводов, не пыталась найти работу и погасить задолженность.