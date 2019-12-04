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ЗакС Петербурга предложит Госдуме РФ запретить кальянные в жилых домах

Петербургское ЗакСобрание приняло в первом чтении законопроект, согласно которому в жилых домах будет запрещено содержать кальянные. По итогам третьего чтения он будет направлен в Госдуму РФ.

В ходе дискуссии депутаты обсудили способы доработки законопроекта, так как он был признан сырым и требует концептуальной переработки. В частности, будут прописаны запреты на использование в помещениях жилых домов и нетабачных курительных смесей, а также электронных сигарет и прочего.

По словам депутата Дениса Четырбока, в Петербурге располагаются около двух тысяч кальянных в жилых домах. Только в Центральном районе, по последним данным, их 264.

При этом депутат Михаил Амосов отметил, что данный запрет является ограничением малого бизнеса, которому государство помогает.

Олег Дилимбетов


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