Блогера будут судить за призывы к насилию над чиновниками в Воронеже

Левобережный райсуд Воронежа рассмотрит уголовное дело 46-летнего Александра Черных, которого обвиняют в публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает прокуратура, утвердившая обвинительное заключение по делу.

Следователи полагают, что с февраля по август 2019 года господин Черных записал и выложил на YouTube и в «Одноклассниках» четыре видео, в которых «призывал к насилию над военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов и государственными служащими».

В прокуратуре отметили, что деятельность блогера пресекли сотрудники местного управления ФСБ и центра по противодействию экстремизму регионального главка МВД. По статье о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) воронежцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Сергей Калашников