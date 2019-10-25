«Свидетелей» сделали обвиняемыми

Федеральная служба безопасности (ФСБ) инициировала очередное уголовное дело против последователей религиозного течения «Свидетели Иеговы», головная структура которого была запрещена в России два года назад. На этот раз в экстремизме обвиняются трое жителей Курска, которые якобы поддерживали деятельность запрещенной организации путем «конспиративных собраний» и разговоров о Библии. Защита считает их преследование политически мотивированным.

Как рассказали “Ъ-Черноземье” в пресс-службе Ленинского райсуда Курска, 18 октября по ходатайству регионального управления ФСБ были арестованы 43-летний Андрей Андреев, 47-летний Артем Багратян, а также 42-летняя Алевтина Багратян. Мужчины имеют технические специальности, женщина — парикмахер. Днем ранее всем им было предъявлено обвинение в экстремизме: господину Андрееву вменяется создание религиозного объединения, запрещенного в связи с экстремистской деятельностью (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), а супругам Багратян — участие в этом объединении (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Фигуранты заключены под стражу до 11 ноября включительно, сейчас они находятся в СИЗО №1 по Курской области.

Официальная курская ячейка «Свидетелей Иеговы» была зарегистрирована в 1999 году в виде местной религиозной организации (МРО), с 2009 года ее руководителем являлся Андрей Андреев. В 2017 году Верховный суд РФ (ВС) принял решение о ликвидации основного юрлица иеговистов — «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» — в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Это повлекло закрытие всех региональных структур, в том числе курской МРО. Однако господин Андреев, как полагают в ФСБ, «продолжил выполнение организационно-руководящих полномочий, созывая на территории города конспиративные собрания, проповедуя идеи экстремистской организации и проводя мероприятия по распространению экстремистской литературы».

Супруги Багратян, в свою очередь, якобы продолжили участие в экстремистской деятельности организации, проводя на территории Курска «беседы по изучению проповеднических материалов религиозного течения с новыми предполагаемыми последователями МРО». По данным ФСБ, пропагандировалось «превосходство этих идей над иными религиозными учениями». ФСБ также полагает, что супруги распространяли «материалы экстремистского содержания».

Как рассказал “Ъ-Черноземье” адвокат Виктор Женков, представляющий интересы обвиняемых, уголовное дело о создании экстремистской организации в Курске было возбуждено УФСБ еще 12 сентября (этим обусловлен относительно небольшой срок ареста — на время двухмесячного следствия). Однако активные следственные действия начались только спустя месяц, 16 октября. «В 6 утра более десяти верующих были доставлены в здание УФСБ, где до позднего вечера проводились допросы. Обвинение основано на решении Верховного суда. Ссылаясь на него, Багратян арестовали только за то, что они беседовали о Библии с жительницей Курска, которая сама их об этом попросила. Андреева конкретно ни в чем не обвинили, но в целом инкриминировали ему организаторские функции», — пояснил господин Женков.

По словам адвоката, основания для помещения иеговистов в СИЗО были формальными: «Если человек может скрыться, продолжить преступную деятельность, влиять на свидетелей. Эти формулировки были просто перенесены из УПК в ходатайство следствия. Никакими фактами или доказательствами оно подтверждено не было».

Ни господин Андреев, ни супруги Багратян вину не признают. «Любой человек имеет право быть верующим. Эта позиция была высказана Верховным судом, ее озвучивает наше правительство на высшем уровне: религию Свидетелей Иеговы никто не запрещал. Однако, когда последователей этой религии допрашивала ФСБ, один из следователей им прямо сказал: "Уезжайте в Америку, у нас православная страна". Видимо, сотрудники ФСБ выполняют очередной политический заказ: под страхом тюрьмы всех обратить в православие. "Свидетели Иеговы" не откажутся от веры в Бога, а значит, количество подобных дел будет только увеличиваться», — резюмировал адвокат.

Защита уже подала апелляционные жалобы на арест обвиняемых, первая будет рассмотрена областным судом уже сегодня. В курском управлении ФСБ от комментариев отказались.

Андрей Прах