ЗАО «Унисто» признали банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом ЗАО «Универсальное строительное объединение» (входит в ГК «Унисто Петросталь». Об этом “Ъ-СПб” сообщили несколько обманутых дольщиков стройкомпании.

Конкурсным управляющим назначена Ирина Ларичева.

Юрлицо выступало застройщиком проблемного ЖК «Тридевяткино царство» в Ленобласти, квартиры в котором купили 1,2 тыс. человек.

Как сообщал “Ъ-СПб”, президента ГК «Унисто Петросталь» Владимира Оксмана и бывшего генерального директора группы компаний Арсения Васильева обвиняют в хищении средств дольщиков ЖК «Тридевяткино царство» в размере 2,8 млрд руб. Оба фигуранта уголовного дела покинули Россию и объявлены в международный розыск, часть их имущества арестована. В понедельник Всеволожский городской суд Ленинградской области отказал следствию в заочном аресте.

Банкротрый иск в отношении ЗАО «Унисто» был продан ООО «РосАвтоСтрой» в мае 2018 года. С исковыми требованиями выступают также несколько заявителей: юрлица и дольщики, следует из картотеки арбитражных дел.

Ольга Кантемирова