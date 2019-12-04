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На Кубани действуют сразу три экстренных предупреждения из-за непогоды

В Сочи объявили экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега. Оно будет действовать на территории курорта до середины дня 4 декабря. Помимо этого, во всех горных районах края сохраняется повышенная лавиноопасность, также возможно налипание мокрого снега на всей территории региона, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Из-за неблагоприятных погодных условий возникли повреждения на линиях электропередач в Апшеронском и Белореченском районах. Ведутся работы по их устранению, которые планируют завершить в ближайшее время.

На территории региона организован оперативный штаб, который в режиме реального времени следит за обстановкой.

Максим Осокин


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