На Кубани действуют сразу три экстренных предупреждения из-за непогоды

04 декабря, среда
В Сочи объявили экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега. Оно будет действовать на территории курорта до середины дня 4 декабря. Помимо этого, во всех горных районах края сохраняется повышенная лавиноопасность, также возможно налипание мокрого снега на всей территории региона, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.
Из-за неблагоприятных погодных условий возникли повреждения на линиях электропередач в Апшеронском и Белореченском районах. Ведутся работы по их устранению, которые планируют завершить в ближайшее время.
На территории региона организован оперативный штаб, который в режиме реального времени следит за обстановкой.