На Кубани действуют сразу три экстренных предупреждения из-за непогоды

В Сочи объявили экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега. Оно будет действовать на территории курорта до середины дня 4 декабря. Помимо этого, во всех горных районах края сохраняется повышенная лавиноопасность, также возможно налипание мокрого снега на всей территории региона, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Из-за неблагоприятных погодных условий возникли повреждения на линиях электропередач в Апшеронском и Белореченском районах. Ведутся работы по их устранению, которые планируют завершить в ближайшее время.

На территории региона организован оперативный штаб, который в режиме реального времени следит за обстановкой.

Максим Осокин