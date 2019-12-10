Змеи в Шанхае

В переводе с итальянского Seduttori означает «соблазнители», и это слово в точности выражает суть новой линейки, призванной ни много ни мало очаровать всю женскую половину человечества. Собственно, первые образцы «соблазнителей» были представлены еще минувшей весной на Baselworld, и лишь осенью коллекция была показана ценителям часовой моды более широко.

Образ змеи (serpente) давно и прочно вошел в коллекционный ассортимент Bvlgari и популярен благодаря своему универсальному символизму. В древних мифологиях змея пробуждала к жизни, а ее изображение означало оздоровление и перерождение. Способность змеи к трансформации легла в основу символа уробороса — змея или дракона, кусающего свой хвост. Эта древняя пиктограмма в форме замкнутого круга, регулярно возникавшая на протяжении истории человечества в разных частях света, олицетворяет универсальную энергию в нескончаемом процессе обновления и циклическую природу вселенной.

Появление часов-браслетов Bvlgari в форме змеи тесно связано с использованием фирменной техники tubogas, позволяющей создавать витые эргономичные браслеты-пружины. Первые такие часы появились в конце 1940-х годов и представляли собой стилизованных змей. Браслет, витки которого охватывали запястье, выполнялся либо в технике tubogas, либо из сетчатого золота. Корпус часов и циферблат, как правило квадратный или прямоугольный, располагался на конце браслета, напоминая голову змеи. В последующие десятилетия часы менялись, появлялись все более интересные, в том числе довольно правдоподобно змеиного вида версии, опробовались разные формы корпуса и циферблата, а также материалы, в том числе нержавеющая сталь. Для создания чешуи использовалась техника горячей эмали, а также цветные камни: коралл, бирюза, лазурит или нефрит, составлявшие эффектные хроматические комбинации. Позже линия Serpenti была дополнена колье, кольцами, поясами, золотыми клатчами и с развитием направления аксессуаров дома в 1990-е годы часами и сумками из ценных пород кожи. Serpenti Seduttori продолжила эту нескончаемую гонку за высоким стилем и, кроме того, вывела ее на более массовый конъюнктурный уровень.

Впрочем, определять стиль как «высокий» тут не стоит, поскольку речь идет о часах на все случаи жизни. Тех, с которыми женщина никогда не расстается и которые становятся неотъемлемой частью ее повседневного образа. Создать подобный аксессуар кажется простой задачей, но справиться с ней удалось считаным брендам. Serpenti Seduttori — стилистическая квинтэссенция Bvlgari, шедевр современного гламурного стиля и нагляднейший пример доступной роскоши во всем ее разнообразии. Необходимость в ней во все времена высока. Судьбоносные моменты жизни: свадьба, рождение ребенка, выдающиеся карьерные достижения могут конвертироваться в нечто материальное, будоражащее память и привносящее радость в будничную жизнь. Serpenti Seduttori — как раз такой пример материального воплощения радости. У Bvlgari есть культовая коллекция часов Serpenti Tubogas со спиралевидными пружинными браслетами, однако эти часы не для постоянного ношения — хотя многие адепты культа утверждают, что это дело привычки и даже самые богато отделанные «тубогасы» со временем перестают диктовать свою волю хозяйке с сильным характером. Как бы то ни было, рынок настоятельно требовал чего-то менее великосветского, но не менее стильного и красивого. И вот оно появилось.

«Serpenti — идеальные ювелирные часы. Но, поговорив с женщинами, вы поймете, что Serpenti Tubogas — очень мощный, эгоцентричный аксессуар, выстраивающий вокруг себя цельный, завершенный образ. Это значит, что его нельзя просто взять и надеть: он требует от женщины времени для подбора подходящего гардероба и не допускает легкомысленного отношения к себе. Это прекрасно, но не отменяет необходимости в универсальных часах, которые надевают машинально утром, схватив второпях с прикроватной тумбочки. Разрабатывая SS, мы хотели сохранить узнаваемость Serpenti, который себя давно прекрасно зарекомендовал. В итоге получились часы узнаваемого "змеиного" вида, но подходящие на все случаи жизни: корпус стал более узким и плоским, а браслет — очень эргономичным за счет традиционной конструкции и досконально просчитанного дизайна. Возможно, это незаметно на первый взгляд, но в браслете присутствуют чешуйки четырех размеров (благодаря чему он обладает удивительной гибкостью), что свидетельствует об огромной дизайнерской работе»,— объяснил Антуан Пэн, глава часового подразделения Bvlgari.

Эскиз первых часов Serpenti, 1960 год Фото: Bvlgari

Базельские первенцы Serpenti Seduttori собрали хорошую прессу, что подтвердило верность стратегического решения руководства бренда, финальные итоги которого были оглашены почти одновременно в Шанхае и Лондоне. Десять кварцевых версий новой потенциальной легенды стиля ранжируются от простейшего стального референса до золотого с обильным бриллиантовым декором. Корпус часов характерной каплевидной формы, более тонкий и эргономичный, чем у ST, комплектуется заводной головкой с рубиновым или сапфировым кабошоном и исключительно гибким браслетом совершенно нового зооморфного дизайна. Он состоит из шестигранных звеньев четырех размеров, напоминающих чешуйки змеиной кожи, и, словно вторая кожа, обвивает запястье мягко, плотно и незаметно. Если сравнивать «седуттори» с «тубогасом», то из общего у них только узнаваемый образ, трансформированный в соответствии с целью приобщить женщин к миру ювелирной хронометрии. У линейки огромный потенциал (еще не начались игры с размерами, функционалом и содержимым), а потому очевидно ее блестящее будущее.

Serpenti Misteriosi, браслет из белого золота с ониксами и бриллиантами, змея из белого золота, инкрустированная бриллиантами, с глазами-изумрудами Фото: Bvlgari

Но не только Serpenti Seduttori были показаны в отеле Bvlgari в те два дня. Начнем с уже знакомых нам Serpenti в их привычном обличье. Модель Serpenti Misteriosi Romani Onyx — «секретные» часы-манжета, полностью инкрустированные 34 вставками из черного оникса и украшенные бриллиантовой змейкой с изумрудными глазами. Корпус Serpenti Misteriosi Pallini оформлен по образцу и подобию исторической модели 1955 года с инкрустацией из 594 чистейших бриллиантов — с той лишь разницей, что с ними здесь впервые соседствуют рубины — 132 штуки общим весом чуть более 23 карат. Особенность этого изделия — чешуйки в виде припаянных и шуршащих при движении змеи бусин. Еще две женские модели — Divas’ Dream Finissima Minute Repeater и Divas’ Dream Peacock «metier d’art». Первая — минутный репетир, созданный с нуля специально для женщин. Его циферблат изготовлен из авантюринового стекла и украшен девятью бриллиантовыми метками, а механизм репетиции запускается подвеской-шармом в виде украшенного драгоценными камнями веера. Вторая модель укомплектована скелетонированным механизмом с турбийоном и потрясающей красоты резным циферблатом с изображением павлина.

Александр Ветров