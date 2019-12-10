«Часы на все случаи жизни»

Представляя коллекцию Serpenti Seduttori, президент Bvlgari Жан-Кристоф Бабен назвал ее самой важной премьерой за всю часовую историю компании. Мы попросили объяснить, почему.

Представляя коллекцию Serpenti Seduttori, президент Bvlgari Жан-Кристоф Бабен назвал ее самой важной премьерой за всю часовую историю компании. Мы попросили объяснить, почему.

— Здравствуйте, Жан-Кристоф. Для мировой премьеры SS был выбран Шанхай. Значит ли это, что Bvlgari сконцентрировалась на азиатском рынке?

— Вовсе нет. Мы решили разделить глобальный запуск на две части, чтобы максимально охватить все основные рынки. Первая часть состоялась неделю назад в Лондоне, ее продолжением стала презентация в Шанхае.

— Заявляя, что это самая важная часовая премьера Bvlgari, вы не боитесь «обидеть» Octo или, например, Bvlgari Bvlgari?

— Снова нет. Bvlgari Bvlgari родилась как «подарочная» линейка часов для мужчин, чьи дамы были клиентками Bvlgari, и в тот момент никем не воспринималась всерьез. Это были электронные часы, которые затем стали кварцевыми и уже потом — механическими. С Octo другая история. 20 лет назад мы купили бренд Gerald Genta, который производил часы в корпусе характерной восьмиугольной формы, и изменили эту форму, вписав в восьмиугольник круг. И тогда это тоже не было чем-то экстраординарным, просто рутинной работой по встраиванию нового форм-фактора в ДНК Bvlgari. С Serpenti Seduttori же совсем другая история. Мы впервые представили новый часовой продукт для нашего самого массового клиента — женщин. И здесь опять много различий с Octo, которые, во-первых, предназначены для мужчин, составляющих клиентское меньшинство, и во-вторых, при всех их замечательных характеристиках не являются культовыми, в отличие от Serpenti. Последние гораздо более разнообразны по дизайну и материалам и давно выросли в мировой культ. Serpenti Seduttori упрочит этот статус, и именно поэтому мы вышли на рынок сразу с десятью референсами, среди которых есть и стальная модель, и модели во всех трех цветах золота, в том числе в ювелирном исполнении. Эти часы подойдут буквально всем женщинам на все случаи жизни; у них уникальная форма корпуса, аналогов которой вы не найдете, они исключительно эргономичны благодаря, возможно, самому гибкому браслету на рынке, и они стопроцентно моментально распознаваемы как Bvlgari. Я очень надеюсь на то, что SS выведет коллекцию Serpenti из той ниши — большой, но все-таки ниши,— которую она сейчас занимает.

— Сравнения в таком деле, как ювелирное часовое искусство, неправомерны, но можно ли сказать, что Bvlgari фактически запускает свой аналог Ballon Bleu — дамской модели, которая произвела сенсацию на рынке женских часов и сейчас, наверное, не имеет конкурентов по популярности?

— Ее можно сравнить с любой популярной моделью от Rolex, Omega, Cartier, Chanel, но стилистически она уникальна. Надеюсь, нам удастся превзойти успех Ballon Bleu, потому что необходимость в повседневных женских часах Bvlgari давно назрела, и «урожай» обещает быть обильным.

— А как вы объясните наличие стальной версии в коллекции, представленной под девизом Born to Be Gold?

— Из десяти версий линейки чисто стальная только одна, и еще две сделаны из стали и золота. Остальные — полностью золотые, выполненные в точном соответствии с историей Serpenti, в основе которой лежит золотой браслет эпохи правления Клеопатры. И дизайнеры разрабатывали Serpenti Seduttori прежде всего как аксессуар из золота. Девиз — часть рекламной кампании, которая побуждает женщин приобретать часы из драгоценных сплавов. А те, кто по каким-то причинам не может или не хочет этого делать, могут выбрать альтернативный вариант. Bvlgari — ювелирный бренд, и клиенты ждут от нас соответствующего продукта.

Беседовал Александр Ветров