«Эксперт РА» понаблюдает за кредитным рейтингом «ДелоПортс»

Рейтинговым агентством «Эксперт РА» в отношении компании «ДелоПортс» установлен статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности. При этом рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Группа «Дело» оказалась под наблюдением в связи с тем, что 27 ноября компания приобрела у ОАО «РЖД» 50%+2 акции крупнейшего в России железнодорожного контейнерного оператора, ПАО «ТрансКонтейнер». Сделка составила 60,3 млрд руб.

«Агентство намерено изучить структуру финансирования сделки, оценить условия привлекаемого долгового финансирования и влияние сделки на долговой профиль компании. В частности, наличие регресса на компанию по долговым обязательствам на уровне УК «Дело» может привести к переоценке агентством факторов долговой нагрузки», - говорится в сообщении.

ООО «ДелоПортс» является владельцем стивидорных активов российской ГК «Дело» в новороссийском порту. В структуру активов входят контейнерный терминал «НУТЭП», зерновой терминал «КСК» и Сервисная Компания «Дело».

Андрей Ульченко