Лжесотрудник банка похитили у двух жителей Глазова почти 250 тысяч рублей

Лжесотрудник банка похитили у 57-летнего жителя Глазова и инженера одного из местных заводов 124 тыс. руб. и 115 тыс. руб. под предлогом предотвращения незаконной транзакции. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам первого потерпевшего, на его телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с карты гражданина проходит «утечка информации», и кто-то пытается подключиться к карте. Для сохранности денег звонивший предложил обналичить кредитную карту и перевести деньги на «безопасный» счет. Гражданин поверил злоумышленнику и перевел деньги. После этого лжесотрудник банка перестал выходить на связь. Второй потерпевший перевел на неизвестный счет деньги по аналогичной схеме.